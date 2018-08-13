تجهيز 98 ساحة لصلاة عيد الأضحى وتوزيع صكوك الأضحية بـ5 مراكز بقنا

قنا – هند المغربى

أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة أوقاف قنا، أن مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، أنهت استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز 98 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الطراوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير خطيب وإمام أصلى و احتياطى لكل مسجد مرخص لهم بالعمل من الأوقاف، بالإضافة إلى 5 عمال للإشراف على الساحات، لافتا إلى أنه تم التشديد على عدم السماح لأى شخص بإعتلاء المنبر وإستعمال مكبرات الصوت للساحات والمساجد غير المصرح لهم من إمام وخطيب المسجد ذاته وإلا سيتعرض للمسائلة القانونية.

وعن صكوك الأضحية، أكد الطراوى، أنه جارى توزيع الصكوك للراغبين بسعر 1500 جنيها للصك، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن توزيعها بـ5 مساجد كبرى لـ5 مراكز على مستوى المحافظة يتم الحصول عليها من خلال إمام المسجد بسعر 1500 للصك .