video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 9 متهمين من "عناصر حسم" الإرهابية 45يوما

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:17 م
تجديد حبس 9 متهمين من "عناصر حسم" الإرهابية 45يوما عناصر حركة حسم-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الإثنين، تجديد حبس9 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بالانضمام لـ"كتائب حسم2"، الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
 
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.
 
وفيما قررت المحكمة تجديد حبس متهمين بتهمة الانضمام لداع شفى القضية رقم 480 لسنة 2017. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 272 من عناصر "حسم ولواء الثورة" بقوائم الإرهاب

مصطفى بكرى عن اعترافات عناصر حسم: رصدوا منزلى وقبض عليهم قبل تنفيذ اغتيالى بيوم

عناصر "حسم" و"لواء الثورة" يعترفون: رصدنا مصطفى بكرى 5 أيام لاغتياله.. وحاولنا قتل على جمعة أمام مسكنه.. ورصدنا أبراج النايل تاورز لاستهدافها بسيارة مفخخة.. واستخدمنا تطبيقات مشفرة للمحادثات

حركة كتائب حسم الإرهابية

تجديد حبس عناصر حسم

الارهاب

جنايات القاهرة

محاكم مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة