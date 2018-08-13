تجديد حبس 9 متهمين من "عناصر حسم" الإرهابية 45يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الإثنين، تجديد حبس9 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بالانضمام لـ"كتائب حسم2"، الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.

وفيما قررت المحكمة تجديد حبس متهمين بتهمة الانضمام لداع شفى القضية رقم 480 لسنة 2017.