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بعد انهيار الليرة.. مرشح رئاسى ليبى يطالب بإنقاذ مليارات بلاده بمصارف تركيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:53 ص
بعد انهيار الليرة.. مرشح رئاسى ليبى يطالب بإنقاذ مليارات بلاده بمصارف تركيا الرئاسى الليبى عارف النايض
كتب أحمد جمعة
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طالب المرشح الرئاسى الليبى عارف النايض مجلس النواب الليبى وديوان المحاسبة بالتحقيق العاجل فى حجم ووضع إيداعات مصرف ليبيا المركزى فى المصارف التركية، والتحرك الفورى لحماية أموال ليبيا من استمرار انهيار العملة التركية، ومحاسبة من وضعها هناك.
 
 
وقال النايض فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إن محافظ ليبيا المركزى المقال الصديق الكبير، وبتواطؤ مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تسيطر على مفاصل المصرف المركزى فى طرابلس، أودع مليارات الدولارات فى مصارف تركية لا ترقى للتصنيفات الدولية الآمنة، وعرض بذلك أموال الليبيين لمخاطر تفوق المعتاد.
 
 
وأكد النايض أنه مع الانهيار اليومى لليرة التركية، يجب على نواب الشعب الليبى والجهات الرقابية التنبه لاحتمال تعرض أموال ليبيا لكارثة حقيقية إذا ما بقيت فى البنوك التركية.
 
 
كما طالب النايض من التحقق أيضا من الاستثمارات الليبية فى تركيا عامة، ومدى تآكلها بسبب الانهيار الوشيك للاقتصاد التركى.
 
 
 
 
 
 

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