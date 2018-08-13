بصيرة تشيد بدور الرقابة الإدارية فى مواجهة الفساد

كتب : مصطفي عبد التواب

قال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة لبحوث الرأى، إن ما تقوم به الرقابة الإدارية هو جهد كبير لمواجهة الفساد الكبير من خلال إمكانياتها وسلطاتها.

وأضاف عثمان خلال كلمته بمؤتمر الاستفادة من الجمهور فى توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة، أن بصيرة تقدم تطبيق للمجتمع ممثل في (نزاهة ماب) يتولى مهمة محاربة الفساد الصغير الذى يتمثل فى تعطيل الموظف لمصالح المواطن، ومدى رضاء المواطن عن أداء المصالح الحكومية.

وأشار الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة لبحوث الرأى، إلى أن التطبيق يعمل على مواجهة حالات الرشوة والابتزاز والاحتيال، مشيرا إلى أن القاهرة الأعلى تسجيلا لحالات الفساد الصغير خلال مرحلة البث التجريبى.