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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:38 م
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بدء مباحثات الرئيسين السيسى واليمنى لبحث العلاقات الثنائية بـ"قصر الاتحادية"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:39 م
بدء مباحثات الرئيسين السيسى واليمنى لبحث العلاقات الثنائية بـ"قصر الاتحادية" الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادى - ارشيفية
كتب محمد الجالي
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وصل ظهر اليوم الإثنين، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إلى مقر رئاسة الجمهوية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية"، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأت المباحثات الثنائية، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، ونظيره اليمني، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام اليوم عقب انتهاء مباحثاتهما.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يستقبل، اليوم الإثنين، الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

 

 

 

 

 

 


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