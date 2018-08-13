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اليوم.. مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية لنقل 4800 حاج إلى الأراضى المقدسة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:15 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية لنقل 4800 حاج إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة
كتب ـ هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلي الأراضي المقدسة للسفر من مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر أن تسير اليوم الاثنين 23 رحلة جوية.
 
ومن المقرر أن تقلع 20 رحلة منها من مطار القاهرة و3 رحلات من مطار الغردقة وشرم الشيخ وأخرى من مطار أسوان، منها 13 رحلة إلي جدة و10 إلى المدينة المنورة لنقل 4800 حاج من حجاج قرعة القاهرة وبني سويف وتنازلات تضامن كفر الشيخ والمنيا والقاهرة والبحر الأحمر  وأسيوط وحجاج السياحة، وبعثات وزارة الداخلية وترانزيت لندن وامستردام وباريس وكانو والجزائر وبرشلونة ونيويورك وفيينا، بالإضافة إلى رحلات العمل.
 
 
 
 
 
 
 

 


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