"اليوم السابع".. القمة المصرية اليمنية: العبث بأمن البحر الأحمر غير مسموح

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، القمة المصرية اليمنية تؤكد: العبث بأمن البحر الأحمر غير مسموح.. السيسى عقب مباحثاته مع عبدربه منصور هادى: نرفض تحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمننا.. الرئيس اليمنى: بحثت مع السيسى تهديدات «ميليشيا الحوثى ».. واستقرار مصر يهم كل عربى.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ القمة المصرية اليمنية تؤكد: العبث بأمن البحر الأحمر غير مسموح.. السيسى عقب مباحثاته مع عبدربه منصور هادى: نرفض تحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمننا.. الرئيس اليمنى: بحثت مع السيسى تهديدات «ميليشيا الحوثى ».. واستقرار مصر يهم كل عربى



ـ الداعية الحبيب على الجفرى فى حوار ساخن لـ«اليوم السابع»: النقاب ليس فرضا.. وبعض ما حدث باسم الإعجاز العلمى فى القرآن «إسفاف».. كلنا مرضى نفسيون وتحولنا إلى أمة مستهلكة فكريا.. وتوظيف الخطاب الدينى سياسياً لعب بالنار.. الضجة التى تحدث حول تهنئة الإخوة من الأديان الأخرى بأعيادهم «تهريج ».. وينقصنا التعامل «الناضج» مع الإلحاد





ـ الحكومة تستجيب لشكاوى المواطنين المنشورة بـ"اليوم السابع"



ـ «الداخلية» تواصل نجاحاتها وتقضى على خلية إرهابية بأكتوبر.. بيان رسمى للوزارة: مقتل 6 عناصر إرهابية فى مواجهة أمنية.. خططوا لتنفيذ عمليات بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى





ـ "عمومية 28 سبتمبر" تعتمد اللائخة الخاصة.. تطبيق بند الـ8 سنوات فقط فى منصب رئيس النادى الأهلى



ـ خطة وزارة الصحة للقضاء على أزمات الأنسولين والبنسلين.. ضخ مليون فيال أنسولين و 900 عبوة بنسلين شهرياً.. وتوفير أول أقلام أنسولين منتصف العام المقبل





ـ «الكهرباء»: إلغاء الإجازات لرؤساء الشركات خلال العيد لمتابعة الشكاوى



ـ «جنايات القاهرة»: المؤبد لـ « 5 أساتذة إخوان » بجامعة الأزهر





ـ «الأعلى للقضاء » يتلقى 220 تظلماً من المستشارين على الحركة القضائية



ـ «المالية»: 4.5 مليار جنيه للتموين والسكك الحديدية والوطنية للإعلام





ـ رئيس البورصة يتوقع طرح 4- 5 شركات قطاع خاص خلال 8 أشهر



ـ "بصيرة": الرقابة الإدارية تواجه الفساد الكبير



