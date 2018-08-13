النيابة تخاطب الطب الشرعى لإرسال نتائج تشريح جثمان ضحية مصحة الإدمان بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعى، لإفادتها بنتائج تشريح جثمان شاب توفى داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، للوقوف على ظروفها وملابسات وفاته، وتحديد أسباب الإصابات التى كشفت عنها مناظرة النيابة للجثمان، وإشارات إلى احتمالية تعرضه للتعذيب.

كانت مناظرة النيابة لجثة المتوفى، كشفت أنه شاب فى العقد الثانى من العمر، ومصاب بكدمات وجروح ناتجة من تعرضه للضرب، باستخدام عصى، وأسلاك كهربائية وجنزير، وهو ما أشار إلى احتمالية وجود شبهة جنائية حول الحادث.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب فى انتحار ابنه، تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.