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الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:53 م
خالد صلاح
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النفط يتراجع مع تصاعد التوترات التجارية ومخاوف اقتصادية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:31 ص
النفط يتراجع مع تصاعد التوترات التجارية ومخاوف اقتصادية نفط _ أرشيفية
رويترز
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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية فى الأسواق الناشئة، مما قوض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأمريكية على إيران ما زالت تشير لتقلص المعروض.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67.43 دولار للبرميل، متراجعا 20 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.

وقال تجار إن آفاق الطلب على النفط تضعف بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المشكلة الاقتصادية في تركيا، والتي ربما تمتد إلى الأسواق الناشئة، ورغم حالة الحذر التي سادت أسواق النفط، كانت هناك عوامل حالت دون تكبد الأسعار مزيدا من الخسائر.

 


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