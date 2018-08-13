المؤشر نيكى يهبط 2% لأقل مستوى فى 5 أسابيع مع ضعف المعنويات

رويترز

هبط المؤشر نيكي القياسي اثنين بالمئة إلى أقل مستوى في خمسة أسابيع ببورصة طوكيو اليوم الاثنين إذ اثار هبوط عملات الأسواق الناشئة قلق المستثمرين في الأسهم بينما أضر ارتفاع الين بالمعنويات ودفع السوق للهبوط بشكل عام.

وكان أداء أسهم شركات السلع الأولية أضعف من السوق بعد أن نزل الراند الجنوب أفريقي أكثر من عشرة بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، إذ أدى هبوط الليرة التركية لموجة بيع لعملات أخرى.

وتراجع نيكي 440.65 نقطة إلى 21857.43 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ السادس من يوليو.

وتراجعت جميع القطاعات باستثناء الخدمات لتهبط أسهم شركات الشحن والمعادن والحديد ومعدات البناء والشركات المالية.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 في المئة إلى 1683.50 نقطة.