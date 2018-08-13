الكرملين: بوتين لم يأمر بعد بفرض عقوبات ردا على الولايات المتحدة

رويترز

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يأمر بعد بفرض عقوبات انتقامية ردا على الولايات المتحدة ، وذلك لأن واشنطن لم تطبق بعد القيود الجديدة على موسكو كما لم تتضح طبيعتها بعد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا يوم الأربعاء، واتهمت موسكو بالمسؤولية عن تسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا فى مارس وهو ما تنفيه روسيا ، وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعمل على إجراءات محتملة ردا على العقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم الاثنين ردا على سؤال عن الإجراءات الروسية المضادة المحتملة إن من المبكر تحديدها ، وأضاف للصحفيين "تم الإعلان عن بعض العقوبات الأمريكية الجديدة، هناك معلومات عن حزمة من العقوبات التى يجرى إعدادها أو الجاهزة بالفعل، لكنها لم تُفرض بعد وبالطبع ليس هناك معلومات واضحة عن ماهية هذه القيود".