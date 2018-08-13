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القبض على سائق بحوزتة 4 بنادق آليه فى قنا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:57 م
القبض على سائق بحوزتة 4 بنادق آليه فى قنا المتهم المقبوض عليه
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا  في ضبط سائق بدائرة مركز شرطة نجع حماد بقنا وبحوزته 4 بنادق آلية بقصد الإتجار.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام مفادها تردد المدعومحمود.م.م، 39 سنة ، سائق ، ومُقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج - على قرية أبو حزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا .. وبحوزته أسلحة نارية وذخائر .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمينة من ضبط المتهم المذكور حال قيادته سيارة ملاكى "سوزوكى" بدائرة المركز  وبحوزته  4 بنادق آلية بخزينتها  وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

المتهم المقبوض عليه بقنا
المتهم المقبوض عليه بقنا

 

 

 


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