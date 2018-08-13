القبض على سائق بحوزتة 4 بنادق آليه فى قنا

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا في ضبط سائق بدائرة مركز شرطة نجع حماد بقنا وبحوزته 4 بنادق آلية بقصد الإتجار.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام مفادها تردد المدعومحمود.م.م، 39 سنة ، سائق ، ومُقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج - على قرية أبو حزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا .. وبحوزته أسلحة نارية وذخائر .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمينة من ضبط المتهم المذكور حال قيادته سيارة ملاكى "سوزوكى" بدائرة المركز وبحوزته 4 بنادق آلية بخزينتها وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .