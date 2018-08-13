العبادى: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بكل العقوبات الأمريكية

رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادى، اليوم الاثنين، إن حكومته ملتزمة فقط بعدم التعامل بالدولار فى تبادلاتها مع إيران وليس بكل العقوبات الأمريكية على طهران.

وأضاف "العبادى" فى مؤتمر صحفى، أن التزام العراق فى موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وكان "العبادى" قد صررح الأسبوع الماضى بإن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه مما أثار انتقادات من الساسة العراقيين المتحالفين مع إيران ومن الجمهورية الإسلامية.