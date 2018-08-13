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الصين تجلى 200 ألف شخص بسبب إعصار فى ساحلها الشرقى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:06 ص
الصين تجلى 200 ألف شخص بسبب إعصار فى ساحلها الشرقى إعصار - أرشيفية
بكين (رويترز)
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قالت وسائل إعلام رسمية إن الصين أجلت أكثر من 200 ألف شخص مع وصول إعصار إلى اليابسة على ساحلها الشرقى فى وقت متأخر يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن المركز الإقليمى للتحكم فى الفيضانات أن الإعصار ياجى اجتاح إقليم شيج يانج قبل منتصف الليل تصحبه رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر فى الساعة.

وأضافت أنه جرى إجلاء 204949 شخصا من 10 مدن بينها تايتشو وتشوشان وونتشو بينما استدعى نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء.

وأضافت الوكالة أن العاصفة ستحمل أيضا أمطارا غزيرة وستضعف تدريجيا فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب البلاد.

 


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