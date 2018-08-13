السيطرة على حريق شقة سكنية بسبب تسرب غاز بالدقهلية

أصيبت ربة منزل ونجليها بقرية بداوى التابعة لدائرة مركز المنصورة وبحروق من الدرجة الثانية بعد اشتعال النيران بالشقة بسبب تسرب غاز من أنبوبة البوتجاز.

وتلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول "جنان م ا 46 سنة"، مصابة بحروق من الدرجة الثانية ونجليها كل من "يوسف س 19 سنة"، و"ا س 24 سنة عامل" مصابان بحروق بالرقبة والزراع ويقيمون بقرية بداوي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، وبسؤالهما قررا بأنه حال إعداد والدتهما الطعام حدث تسرب غاز من البوتاجاز واشتعلت النيران وحدثت إصابتهما ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.