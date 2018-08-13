السفير اليمنى بالقاهرة يؤكد نجاح لقاء عبدربه منصور بالرئيس السيسي

كتب أيمن رمضان

قال السفير اليمنى لدى القاهرة محمد على مارم، إن اللقاء الثنائى الذى جمع الرئيس عبد ربه منصور هادى، بنظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناجح ومثمر بشكل كبير فى العديد من الملفات المشتركة سواء بالمنطقة أو أمن البحر الأحمر فضلاً عن أنه عزز العلاقات الثنائية التى هى قوية فى الأساس منذ زمن طويل، لافتاً إلى أن القاهرة تعمل بقوة من أجل استعادة الشرعية فى اليمن والوقوف فى وجه الانقلاب.

وأضاف "مارم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج، "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال اللقاء على دعم الجمهورية اليمنية وشرعيتها والوقوف أمام الانقلاب، مشيراً إلى أن اللقاء يصب فى مصلحة الشعب اليمنى وحل الأزمة اليمنية القائمة.