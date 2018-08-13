السجن 10 سنوات لمدير الحجر الطبى بمطار القاهرة بتهمة تلقى رشوة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بمعاقبة مدير الحجر الطبى بمطار القاهرة بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقى رشوة وإعفاء المتهم الراشى من العقوبة باعتباره شاهد.

صدر الحكم بعضوية برئاسة المستشار جعفر نجم الدين والمستشارين هشام السيد وأحمد الغندور.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت هئية الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام الحجر البيطرى بمطار القاهرة، لطلب وتقاضى 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، بمنطقة المقطم مقابل تسهيل إجراءات الإفراج البيطرى عن رسائل اللقاحات والأمصال البيطرية الواردة للشركة من الخارج.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، حصل على رشاوى عينية ومادية من صاحب شركة خاصة، مقابل تسهيل دخول شحنات وسلع قاربت على انتهاء الصلاحية عبر مطار القاهرة.

وتبين أن المتهم اتفق مع الراشى صاحب الشركة، على التقابل بشركته بمنطقة المقطم للحصول منه على 100 ألف جنيه رشوة، مقابل تسهيل إنهاء إجراءات الحجر البيطرى بمطار القاهرة.