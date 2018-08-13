السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل لإتجاره فى المخدرات

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، المتهم " أحمد.س" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى مخدر الحشيش بدائرة قسم القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.س" عامل، تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة.