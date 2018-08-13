video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: نثق فى قدرة اليمن وشعبه العظيم على النهوض من عثرته

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:15 م
الرئيس السيسى: نثق فى قدرة اليمن وشعبه العظيم على النهوض من عثرته الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جلسة المباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كانت مثمرة، وتناولت سُبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلاً عن مستجدات الأزمة اليمنية، وكيفية التعاطى مع التحديات الراهنة وما تفرضه من تداعيات سياسية وأمنية.

وأضاف الرئيس السيسي، فى المؤتمر الصحفي المشترك، مع نظيره اليمنى، فى قصر الاتحادية، اليوم، إنه استعرض مع نظيره اليمني سُبل الدعم الذى يمكن أن تُقدمه مصر، من أجل دفع آليات الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى الشقيق.

وقال الرئيس السيسي: إننى على ثقة، في قدرة اليمن وشعبه العظيم، على استحضار موروثه الحضاري وثرائه التاريخي والثقافي، من أجل النهوض من عثرته، واستعادة عافيته، والانتقال بوطنه إلى مستقبل مستقر وآمن، دون النظر إلى أصحاب المصالح الضيقة، الذى يسعون بتدخلاتهم السافرة إلى جر اليمن بعيدا عن الإرادة والهوية العربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء مباحثات الرئيسين السيسى واليمنى لبحث العلاقات الثنائية بـ"قصر الاتحادية"

الرئيس السيسي لنظيره اليمنى: نرحب بزيارتك لبلدك الثانى مصر

السيسي:نرفض أن يتحول اليمن لمنصة تهديد لحرية الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب

الرئيس السيسي: مصر تؤيد الجهود للتوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية

السيسي

الرئيس اليمني

مباحثات ثنائية

قصر الاتحادية

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة