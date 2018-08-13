الرئيس السيسى: نثق فى قدرة اليمن وشعبه العظيم على النهوض من عثرته

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جلسة المباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كانت مثمرة، وتناولت سُبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلاً عن مستجدات الأزمة اليمنية، وكيفية التعاطى مع التحديات الراهنة وما تفرضه من تداعيات سياسية وأمنية.

وأضاف الرئيس السيسي، فى المؤتمر الصحفي المشترك، مع نظيره اليمنى، فى قصر الاتحادية، اليوم، إنه استعرض مع نظيره اليمني سُبل الدعم الذى يمكن أن تُقدمه مصر، من أجل دفع آليات الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى الشقيق.

وقال الرئيس السيسي: إننى على ثقة، في قدرة اليمن وشعبه العظيم، على استحضار موروثه الحضاري وثرائه التاريخي والثقافي، من أجل النهوض من عثرته، واستعادة عافيته، والانتقال بوطنه إلى مستقبل مستقر وآمن، دون النظر إلى أصحاب المصالح الضيقة، الذى يسعون بتدخلاتهم السافرة إلى جر اليمن بعيدا عن الإرادة والهوية العربية.