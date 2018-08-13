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الدفاع الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:02 م
الدفاع الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم صاروخ - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن قائد مركز المصالحة الروسى،  اللواء ألكسى تسيجانكوف، أن العسكريين الروس دمروا 5 طائرات دون طيار أطلقها الإرهابيون نحو قاعدة "حميميم" فى سوريا ، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أضرار.

وقال تسيجانكوف ـ خلال مؤتمر صحفى ، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ " رصدت وسائل المراقبة الموضوعية فى المجال الجوى لقاعدة حميميم الروسية ومدينة حلب خلال آخر 24 ساعة 5 طائرات دون طيار أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين غير الشرعيين بمنطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف أن وسائل الدفاع الجوى والحرب الإلكترونية دمرت الأهداف على بعد من القاعدة الجوية.

 

 


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صاروخ

سوريا

قاعدة حميميم

طائرات دون طيار




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