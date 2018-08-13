الدفاع الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم

أعلن قائد مركز المصالحة الروسى، اللواء ألكسى تسيجانكوف، أن العسكريين الروس دمروا 5 طائرات دون طيار أطلقها الإرهابيون نحو قاعدة "حميميم" فى سوريا ، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أضرار.
وقال تسيجانكوف ـ خلال مؤتمر صحفى ، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ " رصدت وسائل المراقبة الموضوعية فى المجال الجوى لقاعدة حميميم الروسية ومدينة حلب خلال آخر 24 ساعة 5 طائرات دون طيار أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين غير الشرعيين بمنطقة خفض التصعيد بإدلب".
وأضاف أن وسائل الدفاع الجوى والحرب الإلكترونية دمرت الأهداف على بعد من القاعدة الجوية.
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