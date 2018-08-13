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"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:00 ص
"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية  "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من  ضبط 9 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 665 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


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