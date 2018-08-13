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الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:07 م
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الحكومة الكويتية تدين استهداف الحوثيين للسعودية والتفجير الإرهابى بالأردن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:56 م
الحكومة الكويتية تدين استهداف الحوثيين للسعودية والتفجير الإرهابى بالأردن اليمن
أ ش أ
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أدان مجلس الوزراء الكويتى،  حادث إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ بالستية تجاه الأراضى السكنية فى السعودية، والتى تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوى السعودى.

وأكد المجلس - فى بيان عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - وقوف الكويت مع السعودية، وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدى لهذه الأعمال الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة أمن المملكة واستقرارها.


كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية تابعة لقوات الأمن فى العاصمة الأردنية عمان ، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدد من العسكريين ، مؤكدا وقوف الكويت مع الأردن وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.


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