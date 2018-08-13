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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:00 م
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الجيش الإسرائيلى يجرى تمرينا يحاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:45 م
الجيش الإسرائيلى يجرى تمرينا يحاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله مناورات للجيش الإسرائيلى - أرشيفية
أ ف ب
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أجرى الجيش الاسرائيلى تمرينا عسكريا على مستوى اللواء بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبنانى، بحسب ما أفادت إذاعة إسرائيلية بالغة العربية.
 
وقالت إذاعة " مكان" أن التمرين العسكرى جرى بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبنانى، حيث يأتى ضمن قرار إتخذته قيادة الجيش لتزويد أولويتها البرية وسائل قتالية تزودت بها حتى الان الفرق العسكرية.
 
ويأتى تمرين قوات الجيش بهدف تحسين قدراته الهجومية والدفاعية، ومن ضمن الوسائل التى استخدمت بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من إطلاق الصواريخ، إلى جانب مطار صغير وفيه طائرات صغيرة بدون طيار منها رباعية المراوح.
 
وأكدت الإذاعة أن رئيس الاركان الإسرائيلى جادى ايزنكوت حضر وأثنى على أداء القوات المشاركة.
 
 
 

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