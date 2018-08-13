التعليم تعلن عن وصول خبير التدريب اليابانى للتعليم الصناعى وبدء تدريب المعلمين

كتب محمود طه حسين

‎قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم البدء فى فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "تنمية المهارات الفنية الأساسية" لقسم الميكانيكا لمدرسة العربى خلال الفترة من 7 أغسطس إلى 14 أغسطس 2018 لتحسين الدروس العملية، حيث تم عقد الورشة فى أحد مصانع الإلكترونيات من قبل خبير التدريب الصناعى (الميكانيكا) اليابانى المهندس شيجرو مياموتو، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

‎ومن جانبها أشارت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، إلى أن الوزارة تعطى أهمية كبيرة للتدريب العملى المهنى والتنمية المهارية المتخصصة للمعلمين على أيدى خبراء دوليين، مؤكدة أن هذا التدريب يشمل (البرادة، واللحام) ويليه مجموعة من زيارات سيقوم بها الخبير الدولى اليابانى على مدار السنة القادمة للمتابعة والتنمية المهنية داخل الفصول.

‎وأوضحت حبيبة، أنه تم اختيار عدد من المعلمين للتدريب باليابان، يشارك به (8) من ممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الفترة ما بين 1 إلى 15 سبتمبر 2018، حيث سيتضمن التدريب العديد من الفاعليات التى تهدف إلى إمداد المشاركين بآليات وأساليب تطبيق دولة اليابان لتجربة التعليم الفنى وكيفية تطبيق نظيرتها بجمهورية مصر العربية.

‎وأضافت أنه تم عقد ورشة عمل تدريبية أخرى حول "دليل تطوير التعليم الفنى الثانوى فى مصر" وحضر ورشة العمل حوالى 17 متدربا، على مدار يومى 1 و 2 أغسطس، وذلك فى مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم، حيث تم شرح الدليل ومحتوياته، والذى يركز على تطوير الإدارة المدرسية، والدروس العملية، والإرشاد المهنى، لافتة إلى أن هذا الدليل يعد دمجا لثلاثة أدلة إرشادية ( دليل الإدارة المدرسية على النظام التعليمى اليابانى، ودليل الدروس العملى، ودليل الإرشاد المهنى)، تم إعدادها بواسطة خبراء جايكا بالتعاون مع عدد من المصانع الشريكة والمدارس التى تتم بها التجربة، وسيتم تطبيق الدليل بواسطة جميع المعنيين بالتعليم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.



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