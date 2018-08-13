الامن العام يستهدف مخازن الخردة والمسابك لضبط مسروقات السكك الحديد

كتب - تامر البطريقي

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن "القاهرة، الجيزة" وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية والعمل على إستهداف وضبط مرتكبى حائزيها

أسفرت جهود الحملة خلال 24ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية عنضبط 9 قضايا لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية " قطع تثبيت القضبان الحديدية ، مسامير حديدية ، ذراع تحويلة ، قضبان ، فرامل ، مسامير خشابى ، فلنكة ، بلنجات, زوايا حديدية , أسلاك نحاسية " بإجمالى "9 " متهمين ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى إستمرار الحملات .