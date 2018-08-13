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الإيزيدية نادية مراد تحيى ذكرى هجوم القاعدة على "سنجار" بالعراق

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:56 م
الإيزيدية نادية مراد تحيى ذكرى هجوم القاعدة على "سنجار" بالعراق نادية مراد
كتب- هاشم الفخرانى
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أحيت الإيزيدية نادية مراد ذكرى هجوم تنظيم "القاعدة الإرهابى على مدينة سنجار العراقية فى عام 2007، حيث راح ضحيته المئات من الإيزديين.

وقالت نادية مراد، إنه مثل هذا اليوم هاجم تنظيم القاعدة، قرى واقعة جنوب مدينة سنجار منذ 11 عاما، مستخدمين حافلات مفخخة، مما أسفر عن مقتل المئات من الإيزديين وفقدان 1400 آخرين.

 

نادية مراد
نادية مراد

 

وتابعت "مراد"، إن تنظيم "داعش" الإرهابى أعاد الهجوم على سنجار، معلقة: "مجموعة من الإرهابين تحت أسماء مختلفة".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد قام باحتلال منطاق واسعة من سوريا والعراق فى أغسطس من عام 2014 ، حيث أعلن السيطرة على مدينة الموصل وتلعفر، ومدينة سنجار، وقرى كوجو وغيرها، مرتكبا مذابح بشرية فى المدن التى دخلها.


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