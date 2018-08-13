اضبط مخالفة.. أكوام قمامة ومخلفات تحاصر المنازل والمنشآت بشوارع كوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

انتشرت أكوام القمامة بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بطول شارع بورسعيد ومحيط محطة السكة الحديد ومنطقة السوق التجارى بكوم أمبو، فى ظل استياء كبير من المواطنين، وطالب الأهالى، القيادات التنفيذية، بتكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول فى مدينة كوم أمبو.

وطالب الأهالى أيضا بسرعة إيجاد الحلول السريعة لرفع أكوام القمامة التى باتت تحاصر المنشآت والمنازل، وكذلك مواجهة تداعيات انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عن إلقاء المخلفات والمنظر غير الحضارى.



أكوام القمامة



جانب من المعاناة



قمامة فى الشوراع الرئيسية



جانب من المخلفات



بجوار المحطة



امتلاء الشوارع بالقمامة



شكاوى من انتشار القمامة



تراخى فى رفع القمامة