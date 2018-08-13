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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:29 ص
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اضبط مخالفة.. أكوام قمامة ومخلفات تحاصر المنازل والمنشآت بشوارع كوم أمبو

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:01 ص
اضبط مخالفة.. أكوام قمامة ومخلفات تحاصر المنازل والمنشآت بشوارع كوم أمبو امتلاء الشوارع بالقمامة
أسوان - صلاح المسن
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انتشرت أكوام القمامة بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بطول شارع بورسعيد ومحيط محطة السكة الحديد ومنطقة السوق التجارى بكوم أمبو، فى ظل استياء كبير من المواطنين، وطالب الأهالى، القيادات التنفيذية، بتكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول فى مدينة كوم أمبو.

 

وطالب الأهالى أيضا بسرعة إيجاد الحلول السريعة لرفع أكوام القمامة التى باتت تحاصر المنشآت والمنازل، وكذلك مواجهة تداعيات انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عن إلقاء المخلفات والمنظر غير الحضارى.

 

 

أكوام القمامة
أكوام القمامة

 

جانب من المعاناة
جانب من المعاناة

 

قمامة فى الشوراع الرئيسية
قمامة فى الشوراع الرئيسية

 

جانب من المخلفات
جانب من المخلفات

 

بجوار المحطة
بجوار المحطة

 

امتلاء الشوارع بالقمامة
امتلاء الشوارع بالقمامة

 

شكاوى من انتشار القمامة
شكاوى من انتشار القمامة

 

تراخى فى رفع القمامة
تراخى فى رفع القمامة

 

القمامة بشارع بورسعيد
القمامة بشارع بورسعيد

 

 

 


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