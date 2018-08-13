استخراج جثة شخص سقط عليه سقف عقار فى الفجالة

كتب عبد الرحمن سيد

انهار سقف عقار مكون من طابق واحد على أحد الأشخاص بمنطقة الفجالة وانتقل رجال اﻹنقاذ البرى إلى المكان وبعد مجهود كبير بذلته القوات تم انتشال جثة المتوفى من أسفل الركام وتم إجراء عمليات البحث ولم يتم العثور على أشخاص آخرين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بانهيار سقف عقار فى الفجالة وبدوره أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بانتقال رجال اﻹنقاذ البرى وبصحبتهم معدات وسيارات تابعة للإدارة وتم إجراء عمليات رفع الركام وتم العثور على شخص فى العقد الثانى من عمره وتم نقله إلى المستشفى.