إصابة 5 أشخاص وتدمير 18 منزل فى زلزال الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "يونان" جنوب غربى الصين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب الزلزال الذى ضرب المقاطعة فجر اليوم الاثنين إلى 5 أشخاص.

وذكرت السلطات المحلية - وفقا لوسائل إعلام صينية - أن الزلزال تسبب كذلك فى تدمير 18 منزلا بشكل كلى أو جزئي، مع إلحاق أضرار بشبكتى الكهرباء والاتصالات فى مقاطعة "يونان".

وكان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة "يويشي" بمقاطعة "يونان" جنوب غربى الصين فجر اليوم الاثنين، حيث شعر سكان المنطقة بقوة الزلزال، وفر كثير منهم إلى خارج المنازل بحثا عن الأمان.

وأطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة، وأرسلت فريقا من الخبراء إلى المناطق التى ضربها الزلزال للمساعدة فى أى حالات طارئة.