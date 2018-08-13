أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بالقاهرة؟

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" المشهد الحالى لمنطقة مثلث ماسبيرو، بمحافظة القاهرة، الذى يتم تطويره الآن ضمن مشروع تطوير العشوائيات، حيث تم إزالة العقارات بالكامل التى تقع خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، رئيس حى بولاق أبو العلا، أنه تم هدم 3 عقارات حتى الآن وجارى هدم 6 آخرين بشارع 26 يوليو، مشيرا إلى أن هناك 5 عقارات طراز معمارى لن يتم هدمهم بنفس الشارع.

وأضاف رئيس حى بولاق أبو العلا لـ"اليوم السابع"، أن العمل ما زال جاريا فى هدم العقارات المتبقية ورفع مخلفات الهدم يوميا.

وبدوره أكد المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يسير بخطى سريعة جدا، مشيرا إلى أن نسبة رفع المخلفات وصلت حتى الآن إلى 75% وجارى العمل على إخلاء المساحة بالكامل.

وأضاف رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على إزالة عقارات شارع 26 يوليو المقرر إزالتها، وأن إجمالى التعويضات بمشروع مثلث ماسبيرو تخطى المليار جنيه.