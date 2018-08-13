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أوقات يحظر فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق المذنبين.. تعرف عليها

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:15 ص
أوقات يحظر فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق المذنبين.. تعرف عليها عقوبة الاعدام - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض أنه ،وفقا للمادة رقم 475 من قانون الاجراءات الجنائية ،فأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى حق المتهم الصادر، ضده العقوبة أيام الأعياد الرسمية، أوالأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .

وأوضح ميشيل فى حديثه لـ " اليوم السابع "،أن المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية، نصت على أن موعد رفع أوراق المحكوم بإعدامه إلى رئيس الجمهورية يكون وقت، أن يصير الحكم بالإعدام نهائيا وباتا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .

وأختتم ميشيل حديثه قائلا: ينفذ الحكم بالإعدام، إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة بالحبس فى ظرف 14 يوما.

 

 

 

 


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