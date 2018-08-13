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الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:47 م
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أردوغان: الإجراءات الأمريكية الأخيرة طعنة فى ظهر تركيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:15 م
أردوغان: الإجراءات الأمريكية الأخيرة طعنة فى ظهر تركيا أردوغان
رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن الإجراءات الأمريكية في الآونة الأخيرة طعنة في ظهر تركيا.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كرر مزاعمه حول المخطط الخارجى لاستهداف الليرة التركية، قائلا "إن تقلبات الليرة التركية، محض مخطط يستهدف تركيا لكن الشعب التركى لن يستسلم".

وأضاف أردوغان أن المستوى الحالى لسعر الصرف الأجنبى لا يمكن تفسيره تفسيرا منطقيا، متابعا "زيادة رسوم واردات المعادن من جانب الولايات المتحدة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية"، مناشدا الأتراك لليوم الثالث على التوالى لبيع الدولار واليورو من أجل دعم الليرة.

وتابع "أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا، لن نقع فى هذا الفخ"، مشيرا إلى أن تركيا ستبحث عن "أسواق جديدة وحلفاء" آخرين بعد تدهور عملة بلاده.

 

 


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