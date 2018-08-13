أحمد الجارالله :مصر تعيش انتعاش اقتصادى..والإخوان نحس على تركيا

كتب- هاشم الفخرانى

أشاد الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة الكويتية بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، حيث قال إن مصر تعيش حاله إنتعاش إقتصادي لم تشهده من قبل.

وأضاف "الجارالله" عبر تويتر" أن مستوى البطالة انخفض بشكل ملحوظ ، ومعدل تضخم ينخفض واستقرار فى سعر صرف العملة وطلبات إستثمار تزداد.



الجار الله

وتابع أنه من علامات الإنتعاش الاقتصادى كذلك تراجع واضح في النشاط الارهابى و إستقرار أمنى ،وتساقط خصوم مصر فى إشارة منه إلى قطر وتركيا والأزمات الاقتصادية التى يتعرضان لها .

ووجه " الجار الله" رسالة إلى مصر قائلا أعداء مصر يتساقطون ..يومها أفضل من أمسها تراجع تركيا الاقتصادى إنتعاش لمصر نقول لتركيا أينما يحل الاخوان يحل النحس.