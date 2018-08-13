video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد الجارالله :مصر تعيش انتعاش اقتصادى..والإخوان نحس على تركيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:48 م
أحمد الجارالله :مصر تعيش انتعاش اقتصادى..والإخوان نحس على تركيا الجار الله
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أشاد الكاتب الصحفى الكويتى  أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة الكويتية بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، حيث قال إن مصر تعيش حاله إنتعاش إقتصادي لم تشهده من قبل.

وأضاف "الجارالله" عبر تويتر" أن مستوى البطالة انخفض بشكل ملحوظ ، ومعدل تضخم ينخفض واستقرار فى سعر  صرف العملة وطلبات إستثمار تزداد.

 

الجار الله
الجار الله

 

وتابع أنه من علامات الإنتعاش الاقتصادى كذلك تراجع واضح في النشاط الارهابى و إستقرار أمنى ،وتساقط خصوم مصر فى إشارة منه إلى قطر وتركيا والأزمات الاقتصادية التى يتعرضان لها .

 

ووجه " الجار الله" رسالة إلى مصر قائلا أعداء مصر يتساقطون ..يومها أفضل من أمسها تراجع تركيا الاقتصادى إنتعاش لمصر نقول لتركيا أينما يحل الاخوان يحل النحس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجار الله": الكويت تؤيد المجتمع الدولى فى خطواته للحد من الاتجار بالبشر

الجار الله

مصر

تركيا

انتعاش

اقتصاد




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة