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وفد طالبان يزور أوزبكستان لإجراء محادثات بشأن الأمن وخطوط الكهرباء

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:32 ص
وفد طالبان يزور أوزبكستان لإجراء محادثات بشأن الأمن وخطوط الكهرباء اوزبكستان
رويترز
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 قال المكتب السياسى لحركة طالبان الأفغانية إن وفدا من الحركة التقى مع مسؤولين من أوزبكستان خلال زيارة استمرت 5 أيام لهذا البلد الأسبوع الماضى، لبحث قضايا من بينها النقل وخطوط الكهرباء والسلام فى أفغانستان.

وقال محمد سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسى لطالبان يوم السبت ، إن ممثلى طالبان اجتمعوا مع وزير الخارجية الأوزبكستانى عبد العزيز كاملوف والممثل الخاص لأفغانستان عصمت الله ارجاشيف خلال الزيارة التى جرت فيما بين 6 و10 من أغسطس.

وأضاف أنهم "ناقشوا المشروعات القومية الحالية والمقبلة مثل توفير الأمن لخطوط السكك الحديدية والكهرباء ، "وجرى أيضا تبادل الآراء مع مسؤولى أوزبكستان بشأن انسحاب القوات الأجنبية وكيفية تحقيق السلام فى أفغانستان".

 


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