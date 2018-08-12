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وصول9237 حاجاً من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى الأراضى السعودية

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:17 م
وصول9237 حاجاً من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى الأراضى السعودية حج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضى المقدسة منذ بدء التفويج  قد وصل إلى 9237 حاجاً، من إجمالى 12 ألف حاج فى حج الجمعيات.
 
وأضافت الوزيرة في تصريحات اليوم  أن جميع الحجاج بخير ولا يوجد وفيات، موضحة أنها تتابع يوميا مع البعثة الرسمية للتضامن حالة الحجاج ، مشددة على الحرص على تيسير كافة الاجراءات وتمكينهم من أداء المناسك في سهولة ويسر وتقديم أوجه الرعاية اللازمة حتىعودتهم. 
 
من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة و رئيس البعثة الرسمية لحج التضامن، أن عدد الحجاج الموجودين بمكة المكرمة قد وصل إلى 6968 حاجاً و2269 حاجاً موجودين بالمدينة المنورة.
 
كما طالب عبد الموجود أعضاء البعثة بتذليل كل الصعوبات التى قد تواجه الحجاج سواء فى مكة و المدينة و شكر الحجاج بعثة وزارة التضامن التي تبذل جهداً كبيراً لخدمة ضيوفالرحمن وتعمل على تذليل العقبات أولا بأول من خلال التواصل المستمر بين أعضاء البعثة والمشرفين والحجاج لحل مشكلاتهم.

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التضامن

غادة والي

الجمعيات الاهلية

الاراضي السعودية




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