وزير المالية الروسى: لا أسباب حاليا لوقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة

موسكو أ ش أ

استبعد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى ووزير المالية أنطون سيلوانوف، وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة وأنه ليست ثمة أسباب، فى الوقت الحالى لها.

وقال سيلوانوف - فى مقابلة مع محطة "روسيا -1" التلفزيونية ونقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأحد - "إذا طرأت أية تغيرات على الاقتصاد العالمى فحتمًا ستعرف روسيا بها، لكن الآن لا أرى أى أساس للحديث عن أزمة عالمية".

وأضاف " مع ذلك فإن مهمتنا هى بناء اقتصاد قليل التأثر بالاضطرابات التى تهز الاقتصاد العالمى بين الحين والآخر"، ويقول خبراء إن الوضع الحالى فيما يخص الأسواق الناشئة يشبه ذلك الذى لوحظ قبل الأزمة الاقتصادية العالمية بين عامى 1997 و1998.