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وزير الطاقة الأنجولى يزور مصر غدا لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:54 م
وزير الطاقة الأنجولى يزور مصر غدا لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء وزير الكهرباء المصرى دكتور محمد شاكر
كتب أحمد جمعة
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تنظم سفارة مصر فى أنجولا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الخارجية المصرية زيارة لوزير الطاقة والمياه الأنجولى جواو بورجيس يرافقه وفد فنى رفيع المستوى من وزارة الطاقة والمياه الأنجولية إلى القاهرة غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل لبحث العلاقات الثنائية فى مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، ودعم دخول الشركات المصرية للاستفادة من السوق والامكانيات الأنجولية الوفيرة فى تلك المجالات.
 
يأتى ذلك فى اطار التوجه المصرى لتنمية وتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة، ومساعى السفارة المصرية فى أنجولا لدعم العلاقات الثنائية مع أنجولا.
 
 
وقالت السفارة المصرية فى أنجولا أنه من المقرر أن يستقبل وزير الطاقة والمياه الأنجولى فى القاهرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذى وجه الدعوة لنظيره الأنجولى لزيارة مصر والتعرف على الخبرات المصرية فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتوليد الطاقة والكهرباء واستخدامات الطاقة الحديثة.
 
ومن المنتظر ان يقوم الجانبان المصرى والأنجولى بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى فى تلك المجالات، بالإضافة لبحث دخول شركات مصرية رائدة فى مجال الكهرباء إلى السوق الأنجولى، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التعاون مع القارة الأفريقية، والنظر فى الترويج للاستثمارات المصرية فى السوق الأفريقى وخاصة فى مجالات التنمية والبنية الأساسية.
 
 
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأنجولى جواوو لورينزو قد التقى مع الرئيس السيسى على هامش القمة الأفريقية فى يناير الماضى، وتم خلال اللقاء اعراب مصر عن تقديمها للدعم الكامل واللازم للحكومة الأنجولية فى مجالات التنمية وبخاصة قطاعات الطاقة وتوليد الكهرباء بناءا على الطلب الأنجولى، حيث يشار فى هذا الخصوص إلى تواجد شركة السويدى المصرية للكهرباء فى السوق الأنجولى برأسمال يبلغ نحو 500 مليون دولار، والتى قامت ببناء ثلاث محطات للكهرباء فى العاصمة لواندا وضواحيها.
 
 
وقد أعرب الجانب الأنجولى عن سعادته لزيارة مصر واهتمامه بتطوير التعاون الثنائى والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقة والتدريب، وذلك فى إطار التعاون بين دول الجنوب- الجنوب والتكامل الأفريقى، وتمثل الزيارة أهمية خاصة لمصر باعتبارها الزيارة الثانية لوزير أنجولى خلال العام الجارى بعد الزيارة الناجحة التى قام بها وزير الداخلية الأنجولى للقاهرة لبحث التعاون الثنائى فى شهر يوليو الماضى.
 
 

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