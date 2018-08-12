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وزير الآثار: سوهاج مهد الحضارة المصرية.. والمحافظة تضم 60 موقعا أثريا

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:00 م
وزير الآثار: سوهاج مهد الحضارة المصرية.. والمحافظة تضم 60 موقعا أثريا الرئيس السيسي يستمع لشرح وزير الآثار
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن العمل بمتحف سوهاج القومى، بدأ فى العام 1990، وتوقف فى 1996، ثم أسند إلى جهاز الخدمة الوطنية فى 2004 وحتى 2010، ثم توقف العمل بالمتحف تمامًا منذ هذا التاريخ، إلى أن تم استئناف العمل بالمشروع فى منتصف 2016 بتكلفة 72 مليون جنيه.

وأشاد وزير الآثار، خلال كلمته فى افتتاح متحف سوهاج القومى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء متحف سوهاج، قائلا: "إنشاء متحف فى سوهاج قرار حكيم لأن المحافظة هى مهد الحضارة المصرية، والتاريخ المصرى بدأ من هذه المحافظة"، مشيرا إلى أن المحافظة تحتوى 60 موقعًا أثريًا، ومئات المقابر من الدولة القديمة والعصر اليونانى الرومانى، فضلا عن معبدى سيتى الأول ورمسيس الثانى".


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