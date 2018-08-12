نيابة شبرا الخيمة تأمر بإحالة جثه إرهابى كنيسة العذراء للطب الشرعى

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار محمد عبد الرحمن رئيس النيابة الكلية بإحالة جثة المتهم الذي قام بتفجير نفسه بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد إلى الطب الشرعي، كما أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث لتحديد هوية الإرهابي وتحديد خط سيره وضبط المتورطين.

وكانت قوات الأمن بالقليوبية بقياده اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد نجحت فى إحباط محاولة قيام إرهابي باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، فيما فجر المتهم نفسه بواسطة حزام ناسف فى أحد الشوارع بالمنطقة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

وبدأت الواقعة أثناء قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة بمتابعة الحالة الأمنية، شاهدت أحد الأشخاص المجهولين يتجه إلى مبنى الكنيسة، وعندما حاولوا الاقتراب منه فر هاربًا بطريق شركات البترول من ناحية مسطرد وقام بتفجير نفسه.