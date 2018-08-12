video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نيابة شبرا الخيمة تأمر بإحالة جثه إرهابى كنيسة العذراء للطب الشرعى

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:54 م
نيابة شبرا الخيمة تأمر بإحالة جثه إرهابى كنيسة العذراء للطب الشرعى جثة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قرر المستشار محمد عبد الرحمن رئيس النيابة الكلية بإحالة جثة المتهم الذي قام بتفجير نفسه بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد إلى الطب الشرعي، كما أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية للحادث لتحديد هوية الإرهابي وتحديد خط سيره وضبط المتورطين. 

وكانت قوات الأمن بالقليوبية بقياده اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد نجحت فى إحباط محاولة قيام إرهابي باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، فيما فجر المتهم نفسه بواسطة حزام ناسف فى أحد الشوارع بالمنطقة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

وبدأت الواقعة أثناء قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة بمتابعة الحالة الأمنية، شاهدت أحد الأشخاص المجهولين يتجه إلى مبنى الكنيسة، وعندما حاولوا الاقتراب منه فر هاربًا بطريق شركات البترول من ناحية مسطرد وقام بتفجير نفسه.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أجهزة الأمن تجرى تحرياتها للتوصل لهوية انتحارى حاول تفجير كنيسة فى مسطرد

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعلن نقل أشلاء الانتحارى إلى مستشفى ناصر

نيابه شبرا

ارهابى شبرا

تفجير كنيسه

القليوبيه

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة