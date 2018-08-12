ننشر صورة خاطف الطائرة الأمريكية من مطار سياتل قبل سقوطها

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية صورة لخاطف الطائرة الأمريكية، ويدعى ريتشارد رسل، وكيل خدمة الأرض فى مطار سياتل الدولى، الذى سرق طائرة وطار بها لمدة ساعة تقريبا التابعة لخطوط ألاسكا الجوية، والتى تحطمت بعد إقلاعها من مطار سياتل الدولى فى ولاية واشنطن، دون الحصول على تصريح، كانت خالية من الركاب.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بيرس، إنه تمت سرقة الطائرة من طرف رجل يبلغ من العمر 29 عاما. وأضاف "الحادث ليس إرهابيا".

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، قال قائد الشرطة إن السارق هو موظف فى الخطوط الألاسكية وكان يرغب فى الانتحار، ويبدو أنه كان يتصرف من تلقاء نفسه، لافتا إلى أنه لقى حتفه على الأرجح عند تحطم الطائرة.

فيما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية فى بيان "لا يمكننا تأكيد أى شيء حتى اللحظة، نحن نحاول الحصول على معلومات دقيقة حول ما يجري".



الشرطة الأمريكية تغلق منطقة سقوط الطائرة



انتشار المحققون بموقع سقوط الطائرة