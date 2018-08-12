من المطالب بدفع الضريبة العقارية فى مصر.. اعرف الإجابة

يجيب "اليوم السابع" فى هذا التقرير عن من هو المكلف بدفع الضريبة العقارية فى مصر، حيث تستهدف وزارة المالية جمع نحو 5 مليارات جنيه من الضريبة، خلال العام المالى الحالى 2018 - 2019.
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟
يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد ال‘يصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم سداده للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الأجرة.
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