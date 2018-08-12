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منعا للغش.. تعرف على روشتة شراء أضحية العيد × 13 معلومة

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:03 م
منعا للغش.. تعرف على روشتة شراء أضحية العيد × 13 معلومة أضاحى عيد الأضحى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" عدة نصائح أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، الواجب توافرها عند شراء أضحية العيد، منعا للتلاعب والغش، وحرصا على حياة المواطنين، وهى كالآتى:-

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7-  الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع وعدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8-  الخصيتان سليمتان اسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان.

9-  نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

10-  القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

11-  منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

12- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من  جانبيه.

13- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.


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