منعا للغش.. تعرف على روشتة شراء أضحية العيد × 13 معلومة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عدة نصائح أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، الواجب توافرها عند شراء أضحية العيد، منعا للتلاعب والغش، وحرصا على حياة المواطنين، وهى كالآتى:-

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع وعدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- الخصيتان سليمتان اسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان.

9- نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

10- القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

11- منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

12- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

13- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.