منعا للغش.. تعرف على روشتة شراء أضحية العيد × 13 معلومة

ينشر "اليوم السابع" عدة نصائح أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، الواجب توافرها عند شراء أضحية العيد، منعا للتلاعب والغش، وحرصا على حياة المواطنين، وهى كالآتى:-
1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
2- أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.
5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات.
6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.
7- الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع وعدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
8- الخصيتان سليمتان اسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان.
9- نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.
10- القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
11- منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.
12- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.
13- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.
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