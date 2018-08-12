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مميش: عبور 412 سفينة قناة السويس بحمولة 27.2 مليون طن فى 8 أيام

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:30 ص
مميش: عبور 412 سفينة قناة السويس بحمولة 27.2 مليون طن فى 8 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية ، من الجمعة قبل الماضية، وحتى الجمعة الماضية، عبور 412 سفينة بحمولة 27.2 مليون طن.
 
وأكد الفريق "مميش"، أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع  القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى. 
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناه 36 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم السبت 54 سفينة  قناة السويس بحمولة 4 مليون طن، بينما عبرت يوم الأحد 48 سفينة قناة السويس  بحمولة 3.2 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت يوم الأثنين 41 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 67 سفينة بحمولة 5 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 62 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن، كما عبرت الجمعة 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 8 أيام الماضية إلى 412 سفينة بحمولة 27.2  مليون طن.

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