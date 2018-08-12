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مكتب الحريرى ينفى صحة حجب السعودية تأشيرات الحج عن تيار المستقبل

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:11 م
مكتب الحريرى ينفى صحة حجب السعودية تأشيرات الحج عن تيار المستقبل الحريرى
أ ش أ
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نفى المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من معلومات وأنباء عن حجب المملكة العربية السعودية، تأشيرات الحج إلى بيت الله الحرام التى تقدم بها سعد الحريرى وتيار المستقبل.

وأكد المكتب الإعلامى للحريرى - فى بيان اليوم الأحد - أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت 3 آلاف تأشيرة لمكتب رئيس الوزراء سعد الحريرى مضافة إلى 2000 تأشيرة مجاملة جرى الإعلان عنها من السفارة.

وأشار البيان إلى أن الحريرى أعرب عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولى العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الحرام عموما والحجاج اللبنانيين خصوصا، دعواتهم لحج مبرور وسعى مشكور.

 


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