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الأحد، 12 أغسطس 2018 08:18 م
خالد صلاح
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مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين فى هجوم شمالى أفغانستان

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:10 م
مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين فى هجوم شمالى أفغانستان عناصر من الجيش الأفغانى
كابول أ ش أ
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لقى 11 جنديا أفغانيا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، خلال مواجهات مع مقاتلى حركة طالبان، بعد مهاجمة موقعهم فى ولاية فارياب شمالى أفغانستان.

وقال جندى تحت الحصار - فى تصريح خاص لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن 11 جنديا قتلوا وأصيب 10 آخرون، وإن هناك 6 رهائن.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمنى قوله إنهم حوصروا خلال الأيام القليلة الماضية وطلبوا من قوات الأمن الأخرى الإمدادات لكنهم لم يأتوا لإنقاذهم، مشيرا إلى أن من بينهم القائد فى الجيش سيد عزام، وحذر من أنه إذا لم تطلق الحكومة عمليات تطهير فى المنطقة، فإن الجنود الباقين سيقتلون أو يؤخذون كرهائن.

فى غضون ذلك، أكد عناية الله بيج، وهو شخصية بارزة فى فارياب، أنه تم الاتصال به من قبل المسؤولين الأمنيين المحاصرين الذين يسعون للمساعدة فى كسر حصار طالبان لموقعهم.

 


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