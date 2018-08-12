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مطار القاهرة يشهد 21 رحلة تقل أكثر من 2000 سائح إلى المدن السياحية

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:47 م
مطار القاهرة يشهد 21 رحلة تقل أكثر من 2000 سائح إلى المدن السياحية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 21 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها، فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 7 رحلات أخرى إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

 

وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 8 رحلات إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، ورحلتين إلى كل من الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسى علم لتقل 1498 سائحا. 

 

كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 7 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة، وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، وكان على متنها 733 سائحا، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

 

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات، لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.


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