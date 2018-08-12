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محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفى الجامعى والمسرح

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:38 م
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفى الجامعى والمسرح جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، مستشفى كفرالشيخ الجامعي، بتكلفة 400 مليون جنيه ومسرح الجامعة وقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتور على ابوشوشة، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طارق عبدالباقى، مدير مستشفى كفرالشيخ الجامعى، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ،إن المستشفى الجامعي الذى يعد الأحدث بين المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بتكلفة 400 مليون جنيه، ويتكون من 7 طوابق و3 مبان خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن، ويضم 466 سريراً، و12 وحدة للطوارئ و66 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة ووحدة للقسطرة وجراحة القلب ووحدة للمناظير والجهاز الهضمي والقناة المرارية.

وأكد المحافظ ،أن المستشفى الجامعي صرح طبى ضخم يقدم كافة الخدمات الطبية لأبناء محافظة كفرالشيخ، والمحافظات المجاورة، ومستشفى تعليمي وتدريبي، مزود بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، وهى فخر لجميع أبناء كفرالشيخ، تم تجهيز المستشفى الجامعي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية وتدريب الأطباء والأطقم المعاونة بالخارج ليكونوا على دراية كاملة باستخدام هذه الأجهزة للوصول إلى أفضل مستوى للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المرحلة القادمة ستشهد أفتتاح عدد من المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى فضلا عن الوحدات الصحية الجارى انشاؤها لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأبناء كفرالشيخ، وتطوير مستشفى كفرالشيخ العام لتقديم خدمة طبية نموذجية ضمن 18 مستشفى عام على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة الى مستشفى سيدى غازي المركزي بتكلفة300 مليون جنية بالتجهيزات الطبية بها 103 سرير على مساحة 4891م،.

كا سيتم افتتاح مستشفى برج البرلس المركزي تقدم خدمة طبية ثنائية بتكلفة 200 مليون جنية بالتجهيزات الطبية بها 73 سرير على مساحة 7400 م، ومستشفى قلين المركزي، بتكلفة 400 مليون جنية بها 104 سرير على مساحة 14 الف متر مربع، ومستشفى بلطيم المركزي بتكلفة انشائية 136 مليون جنيه بها 149 سرير على مساحة 5200 متر مربع، ومستشفى بيلا المركزي بتكلفة 337 مليون جنيه، بها 123 سريرًا على مساحة 4200 متر، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزي، وانشاء مستشفى الاطفال التخصصي على مساحة 2500م بتكلفة 450 مليون جنيه، ومدينة كفر الشيخ الطبية على مساحة 65 فدان بشرق مدينة كفرالشيخ، والمرحلة الثانية من مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وتشغيل عمليات زراعة الأعضاء، وانشاء وتجهيز مستشفى الطوارئ بكفرالشيخ على مساحة 45000 متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، وأستكمال مركز كفرالشيخ للأورام بتكلفة 500 مليون جنية شاملة التجهيزات على المساحة 3500 م2.

 


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