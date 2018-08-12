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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:36 م
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محافظ الشرقية يوجه مدير الأمن بإزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:02 م
محافظ الشرقية يوجه مدير الأمن بإزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية جانب من الاجتماع
الشرقية – إيمان مهنى
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وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اللواء عبد الله خليفة مدير الأمن، بتكثيف التأمين على المنشآت الحيوية والقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وكذلك استرداد أراضى أملاك الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالحركة المرورية لإعادة الانضباط وإزالة العشوائيات وفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الشرقية بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء عبد الله خليفة، مدير الأمن، بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ ، حيث قدم له التهنئة على منصبه الجديد كمديراً لأمن الشرقية متمنياً له التوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرقية لاستمرار المسيرة الناجحة لرجالها الأبطال فى فرض الاستقرار وبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

محافظ الشرقية ومدير الامن
محافظ الشرقية ومدير الامن

 


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