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الانطلاق من أمام مكتبة مصر العامة إلى مبنى قصر الثقافة...

محافظ الدقهلية يعطى إشارة البدء لفعاليات مارثون المشى احتفالاً باليوم العالمى للشباب

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:31 م
محافظ الدقهلية يعطى إشارة البدء لفعاليات مارثون المشى احتفالاً باليوم العالمى للشباب محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعطى الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، إشارة البدء لفعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب من خلال انطلاق مارثون المشى من أمام مكتبة مصر العامة الى مبنى قصر الثقافة، بمشاركة أكثر من 400 ‬‬‬‬شاب من أبناء الدقهلية بمختلف إدارات ومراكز الشباب على مستوى المحافظة والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة.
 
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، لاستكمال فاعليات اليوم العالمى للشباب بالدقهلية وإعطاء إشارة البدء لماراثون المشى. وفي السياق ذاته شاهد الشعراوى، العرض النيلى الذى قدمته إدارة المسطحات المائية الذى تضمن عرض للقوارب المائية حاملة للأعلام بالنيل أمام مبنى المحافظة كنوع من المشاركة الفعالة باليوم العالمى للشباب.
 
وقال محافظ الدقهلية، إن الهدف الرئيسى من الاحتفال بذلك اليوم هو رسالة قوية إلى جموع شبابنا أنكم مستقبل وأمل مصر، وأن رفعة شأن الوطن وسر تقدمه لن يكون إلا من خلالكم، لأنكم ستحملون راية مصر عالية خفاقه. وأكد المحافظ أن احتفال العالم باليوم العالمى للشباب هو رسالة للشباب كافة من أجل ممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم لأن العقل السليم فى الجسم السليم، ولن تبنى الأوطان إلا بعقول وسواعد شبابها، القادرين على صناعة كل ما هو مستحيل، مضيفاً أن الرياضة أصبحت ملتقى الشعوب ونشر الثقافات.
 
وأشاد الشعراوى، بالتنظيم الذى أعدته مديرية الشباب والرياضة، موجهاً لهم بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والأحياء وبالأخص القرى والعزب، من أجل تقديم خدمة جيدة للشباب وتوفير كافة الأنشطة الرياضية لهم، وضرورة عقد دورات تثقيفية لهم لحثهم على حب الوطن، وبذل كل ما هو غالى ونفيس من أجل جعل وطنهم الغالى فى أولى صفوف الدول المتقدمة.
 
حضر إشارة البدء المهندس مختار الخولى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، و رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق، وقيادات قطاعات الشباب والرياضة بالمحافظة، ومواطنون من أبناء المنصورة.

 


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