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بمناسبة اليوم العالمى للشباب..

محافظة القليوبية تنظم احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:41 م
محافظة القليوبية تنظم احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة جانب من الاحتفالية
القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم
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نظمت محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة واشتمل الحفل على تقديم عدد من الفقرات الإستعراضية والفنون الشعبية ثم فقرات غنائية وموسيقية قدمتها من الإدارة المركزية للطلائع بمشاركة الفنية " الفن التعبيرى – الموسيقى النحاسية – الغناء الفردى والجماعى- وعزف مقطوعات فنية".

 

ويأتى هذا الاحتفال باليوم العالمى للشباب بمشاركة كل دول العالم حيث قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمى للشباب يوم 12 أغسطس من كل عام.

 

وأعرب المحافظ فى تصريحات صحفية له، عن مدى سعادته بمشاركة الشباب الاحتفالية متمنيا لهم التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

 

 
احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى (1)
احتفالية محمافظة القليوبية باليوم العالمى للشباب

احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى (2)
احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى

احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى (3)
احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى 

احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى (4)
احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى 

احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى (5)
احتفالية محمافظة القليوبية بيوم الشباب العالمى

جانب من الحضور (1)
جانب من الحضور 

جانب من الحضور (2)
جانب من الحضور

جانب من الحضور (3)
جانب من الحضور

جانب من الحضور (4)
جانب من الحضور

 


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